Zum Wochenbeginn hoffen Anleger auf gute Konjunkturdaten. Außerdem achten sie kurz vor der Europawahl verstärkt auf politische Signale.

Ist das deutsche Wirtschaftswachstum langfristig stabil? Diese Frage beschäftigt Börsianer an diesem Montag, denn es werden gleich mehrere Konjunkturdaten veröffentlicht.

Die Vorgaben aus Übersee waren eher pessimistisch. In Asien überraschte zwar das vergleichsweise hohe Wachstum des japanischen Bruttoinlandproduktes, doch dieses basiert auf ansonsten recht schwachen Zahlen. Am Montagmorgen notiert der Dax auf vorbörslichen Handelsplattformen leicht im Minus.

In der vergangenen Woche war der Dax auf den tiefsten Stand seit einem Monat gefallen. Auf Wochensicht gesehen konnte er dennoch 1,5 Prozent gewinnen.

Derzeit hoffen die Anleger vor allem auf eine baldige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt vergleichsweise milde Töne gewählt. Der Dax ging am Freitag 0,58 Prozent tiefer als am Donnerstag mit 12.239 Punkten aus dem Handel. Die Aktien des Sportartikelherstellers Adidas waren am Freitag mit einem Plus von 1,6 Prozent der beste Indexwert.

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Aktienmärkte gingen leicht niedriger aus der vergangenen Woche. Der Dow Jones der Standardwerte schloss am Freitag 0,38 Prozent tiefer bei 25.764 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank um 0,58 Prozent auf 2860 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq 100 verlor gut einen Prozent auf 7504 Punkte. Die Foto-Plattform Pinterest konnte an der Börse nicht überzeugen. Nach enttäuschenden ersten Quartalszahlen nach dem Börsengang fielen die Papiere um 13,5 Prozent. Die Aktien des Starbucks-Rivalen Luckin Coffee legten derweil einen erfolgreichen Börsenstart hin und gingen mit einem Plus von fast 20 Prozent aus dem Handel.

2 - Handel in Asien

Das überraschende Wirtschaftswachstum in Japan hat der Börse in Tokio zu einem Kursplus verholfen. Der japanische Leitindex Nikkei stieg am Montag 0,2 Prozent auf 21.295 Punkte. Der breiter gefasste Topix lag nahezu unverändert bei 1553 Zählern. Analysten waren davon ausgegangen, dass ...

