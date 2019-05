Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WIRECARD - Interne Dokumente zeigen laut FT, dass Wirecard mit drei Partnerunternehmen 2016 und Anfang 2017 die Hälfte des Umsatzes und mehr als 90 Prozent des Gewinns erwirtschaftet, was neue Fragen hinsichtlich der Finanzbuchhaltung aufwerfe. (FT S. 10)

BOEING - Der Flugzeughersteller steht vor einer entscheidenden Woche. Globale Aufsichtsbehörden treffen sich in Texas, um festzulegen, wann die mit einem Flugverbot belegten 737-Max-Flugzeuge wieder fliegen dürfen, nachdem weitere Probleme mit Software zur Ausbildung von Piloten aufgedeckt wurden. (FT S. 6)

HUAWEI - Abgesandte des Kommunikationskonzerns Huawei sind in Europa unterwegs, um ein No-Spy-Abkommen anzubieten. Die Bundesregierung reagiert verhalten. Wesentlich wichtiger wäre ihr ein Vertrag mit dem chinesischen Staat. "Entscheidend wäre, dass der chinesische Staat bereit ist, so etwas zu unterzeichnen", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. "Dafür sehen wir keine Anzeichen." (Süddeutsche Zeitung S. 17)

TUI - Vorstandschef Friedrich Joussen digitalisiert den Konzern und will mit Ausflügen und neuen Zimmerkategorien weiter vorankommen. "Unser Ziel ist, bis zum Jahr 2022 in neuen Märkten eine Million Kunden mit einer Milliarde Umsatz zu machen. Dabei geht es nicht um neue Urlaubsziele, sondern um Kunden aus Ländern, denen wir bisher kaum Angebote gemacht haben, etwa in China, Brasilien oder Indien", sagte Joussen im Interview. (Handelsblatt S. 20 - 21)

ALLIANZ - Nach monatelangen Gesprächen erteilt die Allianz einer Fusion des Kreditversicherers Euler Hermes mit ihrer schwächelnden Industrieversicherung AGCS eine Absage. Die sich eintrübende Weltwirtschaft machte den Münchenern offensichtlich einen Strich durch die Rechnung, wie AGCS-Boss Chris Fischer Hirs erstmals im Gespräch mit dem Handelsblatt andeutet. (Handelsblatt S. 30-31)

MAGNA - Der Europachef des Autozulieferers Magna, Günther Apfalter, fordert ein Ende der "Dieselhysterie". "Europa muss genauso wie die USA und China die Verunsicherung der Autokäufer beenden. Die Verunsicherung fängt beim Diesel an, geht über E-Autos bis hin zu Protektionismus und Brexit. Manche Kunden stellen daher ihre Kaufentscheidung zurück. Das trifft uns natürlich", sagte Apfalter im Gespräch. (Handelsblatt S. 22)

DB SCHENKER - Der Bahn-Spediteur Schenker steuert weltweit als erster einen fahrerlosen Truck durch den Verkehr. Seit Mittwoch schreibt der "T-Pod" Geschichte: Nach der Übergabe an die deutsche Spedition DB Schenker ist er weltweit der erste fahrerlose und autonom steuernde Lkw, der eine Straßenzulassung besitzt. (Handelsblatt S. 23)

NORDLB - Auf einer Gremiensitzung hat der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Helmut Schleweis, nach Informationen des Handelsblatts seine Kollegen darüber informiert, dass im Falle eines bestimmten Krisenszenarios weiteres Kapital für die NordLB erforderlich sein könnte. Das Szenario gilt zwar als hypothetisch, könne aber nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Über eine womöglich nötige weitere Kapitalspritze hatte zuerst der Branchendienst Platow Brief berichtet. (Handelsblatt S. 32)

TAG IMMOBILIEN - Aufsichtsratschef Rolf Elgeti spricht im Interview über Lösungen für die Wohnungsnot, Fehler der eigenen Branche und die Wirkung von Enteignungsdebatten auf ausländische Investoren. "Die Lage am Wohnungsmarkt hat sich nicht über Nacht verschärft, die Probleme sind seit sieben, acht Jahren bekannt", so Elgeti. Vielleicht haben wir es als Brache versäumt, die Debatten energiescher in die Bundespolitik zu tragen, um ihnen schon früher eine größere Öffentlichkeit zu verschaffen. (Die Welt S. 10)

SCHRÖDINGER - Das Pharma-Forschungsunternehmen, welches von Bill Gates, dem Hedge-Fondsmanager David E. Shaw und Google Ventures unterstützt wird, hat rund 110 Millionen US-Dollar Kapital eingesammelt. Die Investoren unterstützen den neuen Plan zur Entwicklung eigenen Medikamente. (FT S. 10)

DELIVEROO - Der neue Deutschlandchef Marcus Ross, will wieder expandieren. Im dritten Quartal werde Deliveroo wieder neue Städte hinzunehmen, sagte er dem Handelsblatt. "Wir wollen letztlich möglichst flächendeckend vertreten sein", erklärte er. Das nötige Kleingeld hat Deliveroo: 575 Millionen Dollar wurden bei Investoren eingesammelt. (Handelsblatt S. 45)

OETTINGER - Der Erbschaftsstreit beim Bierbrauer Oettinger ist endgültig überwunden. Das bayerische Unternehmen gehöre nun vollständig Pia Kollmar, teilte die Brauerei mit. Sie hat das Viertel der Anteile von der Familie ihres verstorbenen Bruders Dirk Kollmar übernommen. Vorangegangen waren fast sechs Jahre Konflikt. (Handelsblatt S. 45)

May 20, 2019

