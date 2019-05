Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

In einer neuen Eskalation des Konflikts mit Teheran hat US-Präsident Donald Trump dem Iran mit Auslöschung gedroht. "Wenn der Iran kämpfen will, wird dies das offizielle Ende des Iran sein", schrieb Trump am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif zeigte sich überzeugt, dass weder die USA noch ein anderes Land Krieg mit dem Iran wollten und wagten. Seiner Drohung einer Auslöschung des Iran fügte Trump hinzu: "Bedroht nie wieder die USA."

TAGESTHEMA II

Nach nur anderthalb Jahren im Amt ist die rechtskonservative Regierung in Österreich durch die Veröffentlichung eines Enthüllungsvideos geplatzt. Ob die anderen Minister der rechtspopulistischen FPÖ nach dem Rücktritt von Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wegen des "Ibiza-Skandals" im Amt bleiben, ist unklar. Neuer Parteichef der FPÖ soll der ehemalige Bundespräsidentenkandidat Norbert Hofer werden. Wenn möglich, soll die Wahl Anfang September abgehalten werden, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Kurz sagte, die Neuwahlen seien "kein Wunsch" gewesen, sondern "eine Notwendigkeit". Hintergrund des Skandals um die FPÖ ist ein heimlich aufgenommenes Video, in dem sich Strache vor der Parlamentswahl 2017 bereit zeigt, als Gegenleistung für verdeckte Wahlkampfgelder öffentliche Aufträge an die angebliche Nichte eines russischen Oligarchen zu vergeben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis, Dublin

07:05 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q, Rom

Außerdem im Tagesverlauf:

- IN/Tata Motors Ltd, Jahresergebnis, Mumbai

DIVIDENDENABSCHLAG

Adesso 0,45 EUR Air Liquide 2,65 EUR Eni 0,41 EUR Fresenius 0,80 EUR Intesa Sanpaolo 0,197 EUR Westag + Getalit Vz. 0,18 EUR Westag + Getalit St. 0,12 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SK/Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2031 Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2047 (offenes Volumen)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- % DAX-Future 12.237,00 -0,08 S&P-500-Future 2.872,70 0,37 Nikkei-225 21.329,62 0,37 Schanghai-Composite 2.857,40 -0,86 + /- Ticks Bund -Future 166,97 -12 Vortagesschluss +/- % DAX 12.238,94 -0,58 DAX-Future 12.206,50 -0,64 XDAX 12.208,14 -0,64 MDAX 25.791,99 -0,73 TecDAX 2.867,20 -0,51 EuroStoxx50 3.425,64 -0,38 Stoxx50 3.138,79 -0,25 Dow-Jones 25.764,00 -0,38 S&P-500-Index 2.859,53 -0,58 Nasdaq-Comp. 7.816,29 -1,04 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 167,09 +12

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Leichter - Vor dem Wochenende nahmen die Anleger etwas Geld vom Tisch. Die Marktteilnehmer seien sich im klaren, dass ein einziger Tweet von US-Präsident Donald Trump die jüngste Rally wieder zunichte machen könnte, hieß es zur Vorsicht vor dem Wochenende. Die Bestätigung der Verschiebung möglicher Auto-Zölle trieb die Kurse nicht mehr stärker, der Auto-Subindex ging 1 Prozent niedriger aus dem Handel. Aktien von Essenslieferanten standen unter Druck, nachdem Aamazon bei der britischen Deliveroo eingestiegen ist. Delivery Hero verloren 2,3 Prozent, Takeaway.com 4,6 Prozent Just Eat 8,2 Prozent. Thomas Cook brachen um fast 40 Prozent ein. Schuld waren negative Analystenkommentare im Anschluss an die enttäuschenden Quartalszahlen tags zuvor. Den Vogel schoss die Citigroup mit einem Kursziel von "Null" ab. Für Richemont ging es nach der Zahlenvorlage um 2,8 Prozent nach oben. Easyjet gewannen 5,3 Prozent. Vor allem die Entscheidung für ein langsameres Kapazitätswachstum wurde an der Börse honoriert.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Thyssenkrupp verloren 5,6 Prozent und zeigten sich nach dem jüngsten Strategieschwenk, auf den die Aktie mit einer Hausse reagiert hatte, weiter sehr volatil. Nach einer Abstufung auf "Sell" durch die UBS verlor die Aktie von Zalando 5,1 Prozent. Dürr gaben um 3,4 Prozent nach. Der Maschinen- und Anlagenbauer hatte im ersten Quartal bei höheren Einnahmen operativ weniger verdient.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem insgesamt etwas leichteren Markt erholten sich Thomas Cook bei Lang & Schwarz um 17 Prozent von dem vorherigen 40-prozentigen Tagesabsturz.

USA / WALL STREET

Leichter - Anfängliche Verluste wurden zunächst ausradiert, doch im späten Geschäft drehte der Markt wieder nach unten ab. Vor dem Wochenende reduzierten die Börsianer Risiken mit Blick auf weiter lastende Unsicherhetsfaktoren wie dem Handelskonflikt mit China und dem Streit mit Iran. Pinterest brachen mit einem enttäuschenden Quartalsbericht um 13,5 Prozent ein. Applied Materials legten dagegen nach starken Zahlen um 2,5 Prozent zu. Nvidia büßten nach gut ausgefallenen Zahlen ein. Deere verloren mit gesenkten Prognosen 7,7 Prozent. Für Cray ging dank der Übernahme durch Hewlett Packard Enterprise um 22,5 Prozent nach oben. Baidu enttäuschte mit Quartalszahlen und Ausblick, die Aktie stürzte um 16,8 Prozent ab. Under Armour gewannen 6,9 Prozent, nachdem JP Morgan die Aktie auf "Overweight" erhöht hatte.

Wie Aktien absolvierten auch US-Anleihen eine Berg- und Talfahrt. Am Ende stieg die Rendite zehnjähriger Papiere minimal um 0,4 Basispunkte auf 2,39 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17:03 Uhr EUR/USD 1,1153 -0,1% 1,1164 1,1160 EUR/JPY 122,86 -0,0% 122,90 122,70 EUR/CHF 1,1283 -0,0% 1,1284 1,1289 EUR/GBR 0,8757 -0,1% 0,8767 0,8762 USD/JPY 110,17 +0,1% 110,08 109,97 GBP/USD 1,2733 -0,0% 1,2734 1,2737 Bitcoin BTC/USD 8.000,81 -0,86 8.070,25 7.168,25

Im Fokus stand die Entwicklung in Großbritannien, wo laut Labour-Chef Jeremy Corbyn die Brexit-Gespräche mit der Regierung gescheitert sind. Das Pfund geriet in der Folge unter Druck und fiel von Ständen um 1,2780 auf 1,2719 Dollar zurück und damit den niedrigsten Stand seit Januar. Zuletzt kostete das Pfund im US-Geschäft mit 1,2721 Dollar. Dagegen bewegte sich im Euro-Dollar-Paar wenig, wobei der Dollar nach guten Wirtschaftsdaten etwas zur Stärke neigte.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,49 62,76 +1,2% 0,73 +35,3% Brent/ICE 73,15 72,21 +1,3% 0,94 +32,9%

Etwas leichter tendierten die Ölpreise. Dabei waren die Blicke auf ein Treffen einiger Opec-Mitglieder am Wochenende gerichtet zur Vorbereitung des nächsten regulären Opec-Treffens Ende Juni. Mit Spannung werde auf Hinweise gewartet, ob es möglicherweise zu einer Ausweitung der beschlossenen Fördermengenbegrenzung komme, hieß es von der ING. Dies vor allem vor dem Hintergrund der verschärften Iran-Sanktionen. Neue Daten von Baker Hughes zeigten, dass die Zahl der aktiven Bohranlagen in den USA in der abgelaufenen Woche etwas gesunken ist. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum Settlement um 0,2 Prozent auf 62,76 Dollar, Brent verlor 0,7 Prozent auf 72,13 Dollar. Im asiatisch dominierten Handel am Montag steigen die Preise deutlich. Opec-Kreisen zufolge ist beim Treffen im kommenden Monat mit einer Fortsetzung der Produktionsdrosselung zu rechnen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.276,67 1.277,62 -0,1% -0,96 -0,5% Silber (Spot) 14,44 14,41 +0,2% +0,03 -6,8% Platin (Spot) 822,70 819,00 +0,5% +3,70 +3,3% Kupfer-Future 2,74 2,74 -0,1% -0,00 +3,6%

Der Goldpreis baute seine deutlichen Vortagesabgaben noch aus. Der Preis für die Feinunze fiel um weitere 0,7 Prozent auf 1.278 Dollar. Die starken Konjunkturdaten lasteten auf dem zinslosen Edelmetall, weil sie eher gegen Zinssenkungen sprechen.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

AUSTRALIEN

Nach seinem überraschenden Wahlsieg kann Australiens liberal-konservatives Regierungsbündnis laut einem Medienbericht erneut mit einer eigenen Mehrheit im Unterhaus rechnen. Das Bündnis von Premierminister Scott Morrison bekomme nach dem Urnengang mindestens 77 der 151 Sitze in der Parlamentskammer, berichtete der Fernsehsender ABC. Im Senat wird das Regierungsbündnis demnach hingegen nicht über eine absolute Mehrheit verfügen.

BREXIT

Mit einem "kühnen Angebot" will die britische Premierministerin Theresa May das Parlament doch noch zur Zustimmung zum Brexit-Abkommen mit der EU bewegen. Anfang Juni werde sie dem Parlament einen Vorschlag unterbreiten, kündigte May in einem Gastbeitrag für die Sunday Times an. Dabei werde es sich um "ein neues und kühnes Angebot" handeln.

GELDPOLITIK USA

