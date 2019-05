Die am Donnerstag vor US-Handelsstart veröffentlichte Bilanz des ersten Geschäftsquartals des Handelsriesen Walmart führte zwar anfänglich zu einem Kurssprung. Aber der mündete umgehend in Abgabedruck. Am Freitagabend schloss die Aktie nur noch knapp anderthalb Prozent über dem Schlusskurs des Mittwochs. Dabei waren die Ergebnisse auf den ersten Blick gut.

