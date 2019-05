Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Marburg (pta006/20.05.2019/08:00) - - * 3U unterstützt CBXNET mit Rechenzentrumsdienstleistungen



Die CBXNET combox internet GmbH ( https://www.cbxnet.de ) platziert ihre Server bei der 3U TELECOM GmbH ( http://www.3utelecom.de/rechenzentrum/ ), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902). Der unabhängige IT-Dienstleister und Internet Service Provider (ISP) hat sich zunächst für die kommenden fünf Jahre Flächen im Berliner 3U-Rechenzentrum gesichert, um das weitere Wachstum seiner weltweit einsetzbaren Internetdienste, innovativen Netzwerk- und Cloudlösungen technisch abzusichern. Je nach Bedarf kann er die tatsächlich genutzte Fläche im Lauf der Zeit um das Zweieinhalbfache erweitern.



3U bietet in seinem Geschäftsfeld Data Center Services (DCS) mittelständischen Kunden mit mehrstufigen oder skalierbaren Sicherheits- und Verfügbarkeitsanforderungen einen zuverlässigen 24-Stunden-Rundum-Service für den störungsfreien Betrieb der ITK-Infrastruktur. In den ISO-27001 zertifizierten Rechenzentren an den Standorten Berlin und Hannover können sowohl einzelne Racks, abgetrennte Räume als auch voll gemanagte Cloud-Dienste angemietet werden.



Stephan Höhn, Geschäftsführer der CBXNET combox internet GmbH, erläutert: "Wir waren auf der Suche nach einem Dienstleister, der unsere hohen Serviceanforderungen kundenorientiert erfüllt und uns gleichzeitig eine flexible, auf Wachstum ausgelegte Nutzung ermöglicht. Bei 3U sind wir fündig geworden. Vor allem sind wir sehr zufrieden, dass der Umzug dank kompetenter Planung durch das 3U-Team und trotz enger Zeitvorgaben Just in Time abgeschlossen wurde."



"Als Unternehmen aus dem Mittelstand mit langjähriger Erfahrung in unterschiedlichen Technologiebereichen kennen wir die Anforderungen unserer Kunden sehr genau. Daher sind unsere Produkte und Leistungen besonders optimiert für ISPs und Cloud Service Provider wie CBXNET," betont Uwe Knoke, Geschäftsführer der 3U TELECOM GmbH. "Wir sind stolz, dass wir diesem namhaften Anbieter eine flexible, hoch professionelle Lösung präsentieren konnten und jetzt eine langjährige Zusammenarbeit mit ihm vereinbart haben."



Weitere Informationen: Dr. Joachim Fleïng Investor Relations 3U HOLDING AG Tel.: +49 6421 999-1200 Fax.: +49 6421 999-1222 E-Mail: IR@3U.net



Über CBXnet: CBXNET ( https://www.cbxnet.de/ ) ist aus der 1985 in Berlin gegründeten COM.BOX-Unternehmensgruppe hervorgegangen. Mit der gestiegenen Bedeutung des Internets entstand mit CBXNET ein bis heute unabhängiges Unternehmen, welches als IT-Dienstleister und Internet Service Provider nachhaltige Geschäftslösungen für Unternehmenskunden bereitstellt. Mit innovativen Netzwerklösungen im Großraum Berlin und weltweit einsetzbaren Internetdiensten wird seit Jahren ein kontinuierliches Wachstum getragen. Mit dem Ausbau von Cloud-Diensten für Unternehmensanwendungen werden zielgruppengerechte Serviceprodukte für die Anforderungen des deutschen Mittelstands entwickelt.



Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3U.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK), Erneuerbare Energien (EE) und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsfelder Cloud Computing und Onlinehandel energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel UUU).



