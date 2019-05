flatex Morning-news: Einheitlich negativ, so präsentierten sich die wichtigsten ...

Marktüberblick

Einheitlich negativ, so präsentierten sich die wichtigsten Aktienmärkte in den USA und Europa am vergangenen Freitag. Der DAX verlor 0,58 Prozent und schloss bei 12.238,94 Punkten, der Euro Stoxx 50 gab um 0,38 Prozent auf 3.425,64 Zähler nach. Der Dow-Jones-Index fiel um 0,38 Prozent auf 25.764 Zähler, der Technologieindex Nasdaq verbilligte sich um 1,01 Prozent auf 7.503,67 Zähler. Zwar konnte das besser als erwartet gemeldete US-Verbrauchervertrauen der Universität Michigan die Stimmung kurzfristig aufhellen, für einen positiven Handelsschluss reichte es aber nicht. Stark unter Druck kam in den USA die Aktie von Pinterest. Die ersten Quartalszahlen seit dem Börsengang im April dieses Jahres wurden klar negativ aufgenommen, die Aktie verlor 13,5 Prozent. Ebenfalls stark unter Druck kamen die Aktien des Herstellers von Landmaschinen Deere. Am Ende stand ein Minus von 7,7 Prozent auf dem Kurszettel, Grund für diesen Abschlag war die Senkung der Gewinn- bzw. Absatzprognose für das laufende Geschäftsjahr. Im DAX ragte wieder einmal die Aktie von ThyssenKrupp heraus, das Minus betrug 5,6 Prozent. Positiv dagegen die Aktien von Adidas, welche bereits seit einiger Zeit mit einer deutlichen Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt glänzen. Die Aktien schlossen mit einem Plus von 1,6 Prozent. Die Ölpreise tendierten etwas leichter, Gold verlor erneut, da die starken US-Wirtschaftsdaten mögliche Zinssenkungsphantasien wieder etwas dämpften.

Ein ruhiger Wochenauftakt erwartet die Anleger und Trader was Quartalszahlen und Wirtschaftsdaten betrifft. Von den großen Blue Chips stehen heute lediglich die Zahlen der irischen Fluglinie Ryanair und des italienischen Telekomkonzerns Telecom Italia im Rampenlicht. Um 08:00 Uhr erhalten wir den Erzeugerpreisindex aus Deutschland, um 14.30 Uhr den Chicago Fed nationaler Aktivitätsindex aus den USA. Beide Veröffentlichungen dürften die Märkte aber nicht übermäßig bewegen. Gierig werden wohl die Marktteilnehmer dagegen nach wie vor alle Nachrichten rund um das Thema Handelskrieg zwischen den USA und China aufsaugen. Deutliche Kursausschläge sind daher jederzeit möglich und kaum vorhersehbar.







Ausblick DAX

Wieder einmal uneinheitlich präsentieren sich die wichtigen asiatisch-pazifischen Aktienmärkte. Während der japanische Nikkei 0,4 Prozent gewinnt, verliert der Hang Seng China Enterprises Index 0,6 Prozent. Die ersten vorbörslichen DAX Indikationen liegen bei 12.234 Punkten und somit fast exakt auf dem Niveau des Schlusskurses vom Freitag. Damit dürfte der DAX mit einem ruhigen Handelsauftakt in die neue Börsenwoche starten.

Zur Charttechnik: Am vergangenen Freitag legte der DAX nach drei Handelstagen im Plus eine Verschnaufpause ein und schloss mit einem Abschlag von 0,58 Prozent bei 12.238,94 Punkten. Dabei notierte der Index den kompletten Handelstag in der Verlustzone. Damit dürfte die Spannung in dieser Woche steigen, für welche Richtung der Index sich mittelfristig entscheidet. Kann der DAX über das bisherige Jahreshoch 2019 bei 12.435,67 Punkten klettern, dann dürfte das wohl als klares Kaufsignal gewertet werden. Die nächste Unterstützung liegt bei 12.225 Zählern, hier verläuft der übergeordnete Abwärtstrend seit dem Rekordhoch vom Januar 2018. Weitere Unterstützungen sind die Marken 12.030, 11.930, 11.844 und die 200-Tage-Linie (EMA-Basis). Aktuell verläuft dieser für den DAX wichtige gleitende Durchschnitt bei 11.768, Tendenz steigend. Da bis zum bisherigen Jahreshoch im Vergleich zum Freitag nur knapp 197 Punkte fehlen, ist es sehr spannend zu beobachten, wie sich der Index in den nächsten Handelstagen verhält.

