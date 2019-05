Die Schweizer Großbank UBS hat die Commerzbank-Aktie von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 10,20 auf 7,40 Euro gesenkt. Bei vielen Kennziffern mache die Bank gute Fortschritte, aber das Niedrigzinsumfeld belaste zu stark, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte kürzte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2019 bis 2022 um bis zu 23 Prozent. Das Chance/Risiko-Verhältnis hält er nun für ausgeglichener./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2019 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-05-20/08:37

ISIN: DE000CBK1001