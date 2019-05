Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Uniper vor der Jahreshauptversammlung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Sollten die Aktionäre des Versorgers gegen einen Beherrschungsvertrag mit dem finnischen Fortum-Konzern stimmen, könnte das Papier unter Druck geraten, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie. Bereits jetzt werde Uniper über dem fairen Wert gehandelt./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2019 / 06:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000UNSE018