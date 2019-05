Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nordex-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt: Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) charttechnisch unter die Lupe. In den ersten Monaten des Jahres habe die Nordex-Aktie zu den absoluten Dauerbrennern an dieser Stelle gezählt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...