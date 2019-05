Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Societe Generale von 25,00 auf 26,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Anlagehintergrund für die Aktie könnte sich ändern, sobald das Thema Aktiendividende bei der französischen Bank durch ist und die Kapitaldebatte dann in den Hintergrund rückt, schrieb Analyst Maxence Le Gouvello Du Timat in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet in der zweiten Juni-Woche damit. Das höhere Kursziel begründete er mit einem etwas besseren Optimalszenario, das er für die Aktie aufstellte./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2019 / 17:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-05-20/08:57

ISIN: FR0000130809