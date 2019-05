Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever NV von 50 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe die geschäftlichen Überschneidungen von Unilever mit den sich neu aufstellenden Konkurrenten Beiersdorf, Colgate und Henkel untersucht, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts des begrenzten Wettbewerbsrisikos und der sich im ersten Quartal wieder verbessernden Dynamik steige sein Vertrauen in Unilever./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2019 / 18:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

