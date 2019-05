BERLIN (Dow Jones)--CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat angesichts von Spekulationen um eine mögliche Kabinettsumbildung nach den Europawahlen den in Kritik geratenen Bundesministern Peter Altmaier, Anja Karliczek und Ursula von der Leyen den Rücken gestärkt. "Die Kritik an einigen Unionsministern spiegelt nicht wider, was an Arbeit geleistet wird", sagte Kramp-Karrenbauer den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Wirtschaftsminister Altmaier habe eine Kontroverse über strategische Industriepolitik angestoßen, die absolut notwendig sei. Forschungsministerin Karliczek habe "mit großem Erfolg wichtige Wissenschaftspakte durchgesetzt". Und Verteidigungsministerin von der Leyen "hat es - bei allen Problemen, die ihr Haus hat - in den Haushaltsverhandlungen geschafft, dass zugesagte zusätzliche Mittel für die Bundeswehr auch fließen".

Die Arbeit sei "keine einfache in den Ressorts, aber sie wird gut geleistet", so Kramp-Karrenbauer. Im Vorfeld der am Sonntag in Deutschland stattfindenden Europawahlen war spekuliert worden, ob die Union oder der Koalitionspartner SPD anschließend auf eine Kabinettsumbildung drängen werde.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2019 02:35 ET (06:35 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.