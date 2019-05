Vergangenen Freitag sahen wir Gewinnmitnahmen beim deutschen Leitindex. Dieser schloss 0,6 Prozent tiefer. Hielt sich aber über 12.200 Punkten. Auf Wochensicht bleibt dennoch ein ordentliches Plus. Hier ging es um 1,5 Prozent nach oben für den DAX.



Marktidee: EUR/USD. Dieses Währungspaar markierte im Februar 2018 ein Mehrjahreshoch bei 1,2555 USD. Seitdem befindet es sich in einem intakten Abwärtstrend. Den bisherigen Tiefpunkt sah die Notierung am 26. April dieses Jahres bei 1,1111 USD. An der dort befindlichen Unterstützungszone setzte eine mehrtägige Kurserholung ein. Am vergangenen Freitag rutschte der Kurs nun aber wieder unter die Erholungstrendlinie vom April-Tief.