Nordex Group präsentiert neue Turbine der Delta4000-Baureihe für Märkte mit geringeren komplexen Anforderungen DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Produkteinführung Nordex Group präsentiert neue Turbine der Delta4000-Baureihe für Märkte mit geringeren komplexen Anforderungen 20.05.2019 / 09:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. N155/4.5 optimiert die Leistung für große Wachstumsmärkte mit weniger Standortbeschränkungen Hamburg, 20. Mai 2019 - Die Nordex Group präsentiert vom 20. - 23. Mai 2019 auf der Windpower USA in Houston das vierte Turbinenmodell der Delta4000 Baureihe: die N155/4.5. Die N155/4.5 nutzt die bewährte Technologie der Delta4000-Serie. Neu sind das längere Rotorblatt aus Glasfaser sowie eine größere Nabe, um die Leistung unter bestimmten Standortbedingungen zu optimieren. Die Turbine hat eine Nennleistung von 4,5 MW sowie einen Rotordurchmesser von 155 Meter. José Luis Blanco, CEO der Nordex Group: "Die Anlage ist ein Ergebnis der Produktstrategie der Nordex Group, gängige, verlässliche Komponenten zu nutzen und darauf aufbauend optimierte Produktvarianten zu entwickeln. Ziel ist es, für spezifische Märkte Anlagen mit den jeweils niedrigsten Stromgestehungskosten anzubieten. Die standardisierte technische Plattform der Delta4000-Serie ermöglicht es uns, kontinuierlich hocheffiziente Lösungen für eine Vielzahl von Windregimen zu entwickeln und die Produkte an unterschiedliche, sehr spezifische Marktanforderungen anzupassen." Die N155/4.5 ist speziell für Wachstumsmärkte mit mittleren Windgeschwindigkeiten ohne intensive Turbulenzen geeignet, die keinen strengen behördlichen Anforderungen an Geräuschemissionen unterliegen. Dies trifft auf Standorte weltweit zu, besonders aber Standorte in weiten Teilen der Vereinigten Staaten, Lateinamerikas, Südafrikas und Südostasiens. Die Turbine wird zunächst mit drei Turmhöhenangeboten: Mit einem 108 Meter Stahlrohrturm, mit einem 120 Meter Betonturm und mit einem 164 Meter hohen Hybridturm. Der Produktionsbeginn für die N155/4.5 ist für 2020 geplant. Nordex auf der Windpower USA 2019: Stand-Nr. 2521 Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 5.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und demnächst auch in Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen: Nordex SE Felix Losada Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1141 flosada@nordex-online.com Ansprechpartner für Investoren: Nordex SE Felix Zander Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1116 fzander@nordex-online.com 20.05.2019