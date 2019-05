Die Deutschen sind Reiseweltmeister, heißt es. Und es stimmt, ich persönlich kenne keinen, der in diesem Jahr nicht mindestens einmal in den Urlaub fährt. Die Reisebranche boomt und die Reiseveranstalter profitieren davon. Allen voran natürlich die TUI (WKN:TUAG00), die, gemessen am Umsatz, zu Europas größtem Reiseanbieter gehört. Aber es gibt ein paar Schattenseiten in diesem Jahr. Hier eine Foolishe Bestandsaufnahme der Situation. TUI hat eine lange Tradition Sie war schon im Jahr 1968 als Touristik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...