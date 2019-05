Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Rechtsrisiken in der CropScience-Sparte hätten die Bewertung gedrückt und nun konzentrierten sich die Investoren wieder auf die Fundamentaldaten, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Agrochemie sei ein attraktiver und defensiver Endmarkt, in dem Bayer unangefochten die Führungsrolle einnehme./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2019 / 01:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-05-20/09:34

ISIN: DE000BAY0017