- Elektroautos und Hybride: häufiger vollkaskoversichert, jünger und weniger PS - Beliebteste Elektroflitzer von Renault, smart und BMW - bei Hybriden dominiert Toyota - 300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um die Kfz-Versicherung



Elektroautos und Hybride sind auf deutschen Straßen noch die Ausnahme: Nur 1,0 bzw. 3,8 Prozent aller 2018 zugelassenen Pkw in Deutschland fahren mit diesen alternativen Antrieben.1) Die Fahrzeuge und ihre Halter unterscheiden sich in einigen Punkten deutlich vom Durchschnitt aller über CHECK24 versicherten Pkw.2)



E-Autos und Hybride: vollkaskoversichert, jünger und mit geringerer Motorleistung



Insbesondere Halter der E-Mobile verfügen überwiegend über Wohneigentum und parken ihre Elektrofahrzeuge dementsprechend häufig auf einem privaten Stellplatz statt auf der Straße. Sowohl Stromer als auch Hybride sind überdurchschnittlich oft durch eine Vollkaskoversicherung geschützt. Ein Grund dafür ist das durchschnittliche Fahrzeugalter, das mit 1,6 Jahren (Elektroauto) bzw. 3,4 Jahren (Hybride) deutlich unter dem Schnitt (10,3 Jahre) liegt. CHECK24-Kunden versichern Fahrzeuge mit durchschnittlich 127 PS. Die Fahrer von Elektroautos und Wagen mit Hybridantrieb sind mit 29 bzw. neun PS geringerer Motorleistung unterwegs. Anders als Hybride sind Stromer überdurchschnittlich häufig als Zweitwagen versichert. In der Anschaffung sind E-Mobile und Hybride teurer als klassische Verbrenner. Entsprechend ist auch der Anteil fremdfinanzierter Fahrzeuge größer als beim Durchschnitt aller versicherten Pkw.



Beliebteste Elektroautos von Renault, smart und BMW - bei Hybriden dominiert Toyota



Die beliebtesten Elektroflitzer der CHECK24-Kunden sind Renault Zoe, smart Fortwo und BMW i3. Bei den Hybridfahrzeugen dominiert Toyota: Sämtliche Modelle in der Top Five kommen aus dem Hause des japanischen Automobilherstellers, ganz vorne landet der Toyota Auris.



Vergleichsportale fördern Anbieterwettbewerb - Gesamtersparnis von 318 Mio. Euro im Jahr



Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern von Kfz-Versicherungen. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 318 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).3) Kunden, die Fragen zu ihrer Versicherung haben, erhalten bei über 300 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Unsere Berater sind auf ihre jeweilige Versicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Woche erreichbar. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Verträge sehen und verwalten Kunden jederzeit in ihrem digitalen Versicherungsordner.



1)Quelle: Kraftfahrtbundesamt; http://ots.de/ArI5XK [14.5.2019]; Hybride: Umfasst alle Fahrzeuge mit Hybridantrieb, darunter Plug-In-Hybride mit 0,9 Prozent. 2)Datenbasis: alle 2018 von Privatpersonen bei CHECK24 abgeschlossene Kfz-Versicherungen für Pkw. Daten basieren auf Kundenangaben, die für den Abschluss einer Kfz-Versicherung notwendig sind. 3)WIK-Consult (http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf)



