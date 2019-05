Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, unterstützt ab sofort BluTV bei seiner globalen Expansion. BluTV ist die führende Streaming-Plattform für türkische Inhalte mit mehr als vier Millionen Abonnenten weltweit. Im Rahmen der Internationalisierung des Streaming-Angebots steht Wirecard BluTV europaweit mit digitalen Zahlungslösungen zur Seite.



Die Branche für Streaming-Dienste wächst weltweit rasant: Einer globalen Studie von Motion Picture Association of America zufolge wuchs die Zahl der Abonnements für Video-on-Demand-Services im vergangenen Jahr auf 613,3 Millionen. Das entspricht einem Plus von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zum ersten Mal überstiegen die Abonnements für Streaming-Dienste 2018 somit die für Kabelangebote.



"Als erste global agierende Streaming-Plattform der Türkei brauchen wir einen erfahrenen Partner an unserer Seite", sagt Alptug Copuroglu, Head of International bei BluTV. "Die langjährige Erfahrung von Wirecard im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs trägt wesentlich dazu bei, dass wir unsere Streaming-Abonnementdienste über die Türkei hinaus ausbauen können. Wir freuen uns darauf, unser breites Content-Angebot auch weiterhin Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen."



Boris Bongartz, Head of Sales Digital Goods bei Wirecard, fügt hinzu: "Der Umfang der Streaming-Abonnementdienste wächst weltweit rasant. Unsere digitalen Zahlungsdienste werden es BluTV-Nutzern ermöglichen, ein reibungsloses Kundenerlebnis zu genießen, das nur ein Ziel hat: Die beste Unterhaltung mit großartigen TV-Inhalten - egal wo auf der Welt sie sich befinden."



Die Türkei gehört zu den Top-3-Exporteuren von TV-Serien weltweit. BluTV ist global verfügbar und bietet ein breites Content-Angebot mit türkischen Titeln mit rekordverdächtigen Abrufzahlen, BluTV-Original- und Mainstream-TV-Serien aus aller Welt. BluTV erreicht schon jetzt türkische und arabische Communities auf der ganzen Welt und bietet die größte Online-Auswahl von türkischen TV-Serien. Neben der europäischen Expansion konzentriert sich BluTV auf die weitere Stärkung seiner Präsenz in den Märkten MENA und Lateinamerika.



Über Wirecard:



Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.



Über BluTV:



BluTV ist die weltweit führende Plattform für türkische Inhalte und der führende Video-on-Demand-Service der Türkei. BluTV wurde 2015 in Istanbul gegründet und hat sich in den letzten Jahren zur führenden Plattform für eine Vielzahl an türkischen TV-Inhalten entwickelt. Türkische Fernsehserien sind auch im Mittleren Osten, in Nordafrika und Lateinamerika sehr beliebt. Derzeit gehört die Türkei zu den Top-3-Exporteuren von TV-Serien weltweit. BluTV verfügt über das größte Online-Angebot an türkischen TV-Serien. Mit seinen türkischen und arabischen Services ist BluTV weltweit verfügbar. Das Angebot umfasst populäre türkische Rekordserien sowie BluTV-Originalserien wie Masum (Innocent), 7Yüz (7Faces), Sifir Bir (Zero One), Bozkir (Steppe). BluTV ist unter www.blutv.com.tr sowie mobil für iOS und Android verfügbar.



