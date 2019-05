...bei seinem Börsengang vor fast zwei Jahren und landete auf dem Bauch. Aus knapp 60 Euro in der Spitze wurden 24 Euro aktuell. Und was nun? Aumann verkaufte dem Markt den Eindruck, dass man in Sachen E-mobility besonders viele eigene Produkte schon im Köcher habe. Das war schöngeredet. Aumann bleibt zwar ein Zulieferer für diesen Sektor, aber die Bewertung war überzogen. Der Großaktionär hatte sich wohl etwas verschätzt. Ist Aumann ein Kauf? Auf der aktuellen Basis zweifellos eine Frage wert. Aber: Alle deutschen Autozulieferer befinden sich in der gleichen Situation, nämlich einer enormen Abhängigkeit von den großen Konzernen und deren Neubau der Produktpalette und mithin auch dem Umbau der Zuliefererketten. Bei 25 Euro ist Aumann eine Wette wert. Es muss ja nicht immer ins absolute Tief wie im Falle Leoni gehen.



