Cancom macht es vor, wie man auf dem schwierigeren Gebiet der IT-Technik im deutschen Markt sowohl organisch als auch akquisitorisch weiterkommt. 20 % Plus in Umsatz und Gewinn (Ebit) werden für das erste Quartal gemeldet. Der Gründer und Chef persönlich ist noch Großaktionär (mit abnehmender Rate), aber 1,65 Mrd. Euro Umsatz ist für den deutschen Markt eine beachtliche Größe. So kommt man im schwierigen deutschen Markt am besten weiter. Wer kann es besser?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info