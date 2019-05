Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Das Gesundschrumpfen des Billigfliegers dauere länger und dürfte die Konsensschätzungen für 2020 ermäßigen, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Als wichtiges Argument für die Papiere führte der Experte aber die Bilanzstärke von Ryanair auf./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2019 / 02:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2019 / 02:17 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-05-20/09:53

ISIN: IE00BYTBXV33