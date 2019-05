Original-Research: Signature AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Signature AG Unternehmen: Signature AG ISIN: DE000A2DAMG0 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 20.05.2019 Kursziel: EUR 3,60 (bislang EUR 2,90) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Anhebung der Guidance und Vollzug der Übernahme Am vergangenen Freitag hat Signature die Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2019e deutlich angehoben. Anstatt eines Umsatzes von EUR 0,863 Mio. rechnet der Vorstand nunmehr mit Erlösen von EUR 1,0 Mio. (+15,9%). Mit einer Bandbreite zwischen EUR 0,25 und 0,3 Mio. wurden erstmals auch die Erwartungen zum Vorsteuerergebnis konkretisiert. Da beide Zielvorgaben deutlich über unseren bisherigen Erwartungen liegen und wir angesichts der gefüllten Pipeline von Angabe gemäß zwölf bereits vereinbarten Projekten zudem Spielraum für eine Übererfüllung sehen, haben wir unsere Umsatz- und Ertragsprognosen deutlich nach oben angepasst. Darüber hinaus wurde mit der Übernahme eines 10%igen Anteils an der Securim Capital Partners der bereits angekündigte Einstieg in das CrowdinvestingGesch äft vollzogen. Angabe gemäß konnte der Kaufpreis aus dem laufenden Cashflow finanziert werden. Bis Ende September 2020 kann Signature seinen Anteil auf bis zu 51% aufstocken. Hier dürfte Signature nach unserer Einschätzung erhebliche Cross-Selling-Effekte wahrnehmen können. Nach Anpassung unserer Finanzprognosen haben wir unser dreiphasiges DCFEntity -Modell überarbeitet und heben unser Kursziel auf EUR 3,60 von EUR 2,90 je Aktie an (Base Case-Szenario). Angesichts eines auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 256,4% bestätigen wir unser BuyRating für die Aktien der Signature AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18097.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2019 03:27 ET (07:27 GMT)