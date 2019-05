Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat HeidelbergCement von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 62 Euro belassen. Der Zementkonzern dürfte mittelfristig in puncto Liquidität enttäuschen, schrieb Analyst Manish Beria in einer am Montag vorliegenden Studie. Als Anzeichen dafür sieht er den erneut schwachen Free Cashflow in einem operativ guten ersten Quartal. Außerdem habe das Unternehmen seine Prognosen für die Nettoverschuldung angehoben. Er setzte die Aktie auf seine Liste der am wenigsten bevorzugten Börsenwerte./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2019

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006047004

AXC0082 2019-05-20/09:59