Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Continental von 152 auf 148 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sascha Gommel passte seine Schätzungen für den Autozulieferer und Reifenhersteller an die Zahlen zum ersten Quartal an, wie aus einer am Montag vorliegenden Studie hervorgeht. Er berücksichtigt dabei auch die Bewertung der Konkurrenz./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2019 / 04:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005439004

AXC0083 2019-05-20/10:00