Vectron Systems AG: Vectron und restablo geben Kooperation bekannt DGAP-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Kooperation Vectron Systems AG: Vectron und restablo geben Kooperation bekannt 20.05.2019 / 10:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Münster/Norderstedt, 20.05.2019: Die Vectron Systems AG, (Vectron), ein führender Anbieter von intelligenten Kassensystemen bestehend aus Hardware, Software und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei, und die rbNext Systems GmbH, die den Bestellservice restablo.de im Internet betreibt, haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Das norddeutsche Startup-Unternehmen kann mit Vectron als etabliertem Partner deutlich schneller neue Restaurantpartner gewinnen. Der Kassensystemhersteller erweitert durch die Kooperation sein Angebot. Ziel ist, gemeinsam digitale Dienstleistungen für die Gastronomie anzubieten. Dazu sollen die Funktionen von restablo.de tief in die Vectron-Kassensysteme integriert werden. Bestellungen werden direkt in die Kasse übertragen. Anfallende Bestellgebühren sollen unterhalb des Preisniveaus von Wettbewerbern liegen. Nach der jüngsten Konsolidierung im Bereich Online-Bestellungen ist der Bedarf nach Alternativen am Markt derzeit zudem besonders groß. Die Kooperation ist Teil der digitalen Gesamtstrategie, die Vectron aktuell für die Gastronomie umsetzt: Alle relevanten digitalen Angebote sollen aus einer Hand angeboten werden. Über Vectron Mit mehr als 200.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online-Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden, wodurch dieses zum zentralen Data Center wird. Weitere Informationen unter www.vectron.de. Über restablo Das Lieferservice-Portal restablo.de wurde Mitte 2016 gegründet und wird von der rbNext Systems GmbH betrieben. Aktuell können die rund 5.000 registrierten User bei mehr als 400 Restaurants im norddeutschen Raum online Essen bestellen. restablo.de bietet Restaurant-Betreibern eine einfache Möglichkeit, das Restaurant eigenständig zu verwalten: Gerichte, Preise, Öffnungszeiten, Gutscheine und viele andere Features können leicht selbst bedient oder angepasst werden. Der User kann über die Android- bzw. iOS-App oder über die hauseigene Website des Restaurants bestellen. Kontakt: Vectron Systems AG Tobias Meister Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster, Germany phone +49 (0) 2983 908121 mobile +49 (0) 170 2939080 fax +49 (0)251 2856-560 tobias.meister@vectron.de 20.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster Deutschland Telefon: 0251/ 28 56 - 0 Fax: 0251/ 28 56 - 564 E-Mail: info@vectron.de Internet: www.vectron.de ISIN: DE000A0KEXC7 WKN: A0KEXC Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 813291 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 813291 20.05.2019 ISIN DE000A0KEXC7 AXC0088 2019-05-20/10:06