Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hält sich auf hohem Niveau, wobei anzumerken ist, dass das Interesse an Bundesanleihen auch während des kurzzeitigen Anstiegs der Risikobereitschaft nicht abgerissen ist, so die Analysten der Helaba.Insofern könnten erneute Kursgewinne nicht ausgeschlossen werden. Zwar werde es von fundamentaler Seite zunächst keine Unterstützung geben, die globalen Krisenherde und Unsicherheiten (Handelskonflikt, Irankonflikt, EU-Wahlen, Italien, "Brexit" etc.) würden aber für latente Nachfrage sorgen. Sollte das unlängst markierte Kontrakthoch bei 167,43 überwunden werden, seien Widerstände bei 168,12 und 168,42 zu finden. Eine erste Haltemarke zeige sich bei 166,75. Des Weiteren seien 166,54 und 166,00 zu nennen. Die Trading-Range liege zwischen 166,50 und 167,40. (20.05.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...