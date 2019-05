Die flatex Bank, eine 100% Tochtergesellschaft der FinTech Group AG (ISIN: DE000FTG1111) und Morgan Stanley (Gesellschafter der FinTech Group AG) werden ihre seit 2016 bestehende erfolgreiche Partnerschaft im Bereich der Hebelprodukte und Zertifikate (ETPs) bis 2022 fortsetzen. Dabei wird Morgan Stanley ab Oktober 2019 ETP Gold Partner bei flatex.

Insgesamt wurden seit Begründung der Partnerschaft im Sommer 2016 annährend 3 Millionen Transaktionen in Morgan Stanley Produkte getätigt. Heute ermöglicht die flatex Bank ihren mehr als 300.000 Kunden Zugang zu über 125.000 Morgan Stanley Produkten, die kostenlos gehandelt werden können. Durch die Partnerschaft mit flatex hat sich Morgan Stanley zu einem der Marktführer in Deutschland für ETPs etabliert. Dabei war neben der sehr hohen Produktqualität insbesondere der Zugang zu den tradingaktiven flatex Kunden ein wesentlicher Grund für den Erfolg.

"Wir freuen uns sehr, dass wir unsere strategische Zusammenarbeit mit Morgan Stanley fortführen. In weniger als drei Jahren haben wir gemeinsam mit unserem Gesellschafter Morgan Stanley das marktführende Angebot an Hebelprodukten und Zertifikaten (ETPs) in Deutschland aufgebaut.", sagt Frank Niehage, CEO der FinTech Group AG. "Diese erfolgreiche Partnerschaft gilt es jetzt in bewährter Qualität fortzuführen, um unseren Kunden auch weiterhin ein best-in-class Produktangebot zu garantieren."

