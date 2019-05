Paris (www.aktiencheck.de) - Seit dem Hoch bei 1.346 USD befindet sich der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in einer Korrektur, die nach einem steilen Abverkauf an die 1.276 USD-Marke im März an Dynamik verlor, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht. Zuletzt sei den Käufern ein Doppelboden an der Unterstützung bei 1.265 USD und der Anstieg an den Widerstand bei 1.301 USD gelungen. ...

