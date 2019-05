Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die US-chinesischen Handelsspannungen hätten das solide erste Quartal im Logistiksektor überschattet, schrieb Analyst Edward Stanford in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er bevorzugt Aktien von Unternehmen mit Selbsthilfepotenzial wie Deutsche Post und DSV./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2019 / 15:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2019 / 06:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005552004