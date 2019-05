Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Apple von 180 auf 174 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. China bleibe für Apple ein Problem, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine effiziente Konzernkommunikation rund um das Service-Geschäft könne über das schwindende Kerngeschäft mit iPhones nicht hinwegtäuschen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2019 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2019 / 21:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US0378331005