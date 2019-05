Unfassbare News! Dies hab ich in meiner Schreiberling Karriere noch nie gesehen! Übernahme?

A2JB9L

HALO LABS ANNOUNCES CONVERSION OF DEBENTURES INTO COMMON SHARES

Diese News sollte die Anleger Community mehr als nur erstaunen. Wenn man 1 + 1 zusammenzählt, dann könnte dies der erste Wink mit dem berüchtigtem Zaunpfahl sein...Ich habe zwar noch keine "offiziellen" oder "inoffiziellen" Gerüchte gehört aber aufgrund des Verhaltens der Anleger und des Managements ist durchaus der Schluss zulässig, dass beide Gruppen auf ein Übernahmeangebot spekulieren!Zuerst wurde publik, dass Halo Labs Inc. (WKN:Ticker:Management begonnen hat Aktien des eigenen Unternehmens aufzukaufen.Überbesaßschon und er hat noch einmal zugeschlagen undzugekauft. Mindestens genau so bemerkenswert, wenn nicht sogar mehr ist das agieren des Finanzchefs des Unternehmens.hat nicht nurSie werden gleich erkennen, dass diese News sehr bedeutsam ist und viel über die Zukunftserwartungen der Anleger, kurz- aber auch langfristig, aussagt!+++ BREAKING NEWS +++Die Anleger, die bei der letzten Kapitalerhöhung Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens gezeichnet haben, haben diese überraschenderweise schon zu einem großen Teil in Aktien umgewandelt.Von den Schuldverschreibungen über 18 Millionen wurden schon fast 7 Millionen eingelöst. Der Umwandlungspreis beträgt 0,65 CAD.Umwandeln und mit Gewinn verkaufen? Nein denn der Umwandlungspreis ist nahe dem derzeitigen Kurs der Aktie. Man würde faktisch fast nichts verdienen! Also was ist der Grund warum die Insider, wie eingangs beschrieben, begonnen haben ihre Bestände aufzustocken und die Investoren wie verrückt, nach nur etwas mehr als einem Monat nach Abschluss der Finanzierung, ihre Schuldverschreibungen in Aktien tauschen - noch dazu wo im Juni die erste Zinszahlung fällig wäre.Ich glaube zu wissen, dass Wandelschuldverschreibungen im Falle einer Übernahme des Unternehmens zum Umwandlungspreis durch den Übernehmer abgegolten werden können. Stimmt meine Annahme und läge der Übernahmepreis bei (z.B.) 1,00 CAD bekäme ein Aktionär sehr viel mehr für HALO Aktien als ein Anleger in den HALO Schuldverschreibungen.Wie auch immer - sollte dieses Szenario in den nächsten Wochen und Monaten nicht Realität werden bleibt ein anderer erfreulicher Effekt, der bares Geld wert ist. Die jährliche Zinslast wird von 1,44 Mio. CAD auf 880.000 CAD gesenkt, was wiederum positiv auf die Geschäftszahlen wirkt.Die Webseitelistet aktuelle Vergleich aller Cannabis Unternehmen auf. Bei den Unternehmen die in USD ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen gehört Halo Labs zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen.Quelle:Warum ist Vireo mit über 100 Mio. CAD bewertet? Warum ist Innovative Industrial Properties mit 872 Mio. USD bewertet? Warum ist DionyMed mit 150 Mio. CAD bewertet UND HALO LABS MIT LÄPPISCHEN 125 Mio. CAD"Mit einem Investment in Halo Labs setzen sie auf ein gallopierendes und schnell wachsendes "Cannabis Pferd", das das Zeug hat in Ranking für das nächste Quartal aber auch für das gesamte Jahr 2019 die Nase vorn zu haben." (Meinung Autor)48 Mio. USD (64,4 Mio. CAD) will das Unternehmen in diesem Jahr an Konzernumsatz erzielen - und man ist auf einem wirklich guten Weg, dieses Ziel nicht nur zu erreichen, sondern auch zu übertreffen. 11,8 Mio. CAD waren es im ersten Quartal. Für den Monat April wurden auch schon 4,6 Mio. CAD kolportiert und für den Mai hat CEO Sidhu in einem Videointerview die Latte auf 6,7 Mio. CAD (5 Mio. USD) gelegt.Wenn man aber die bestehenden Kapazitäten voll ausschöpft, dann sind laut meiner Berechnung sogar bis zu 135 Mio. CADmöglich, was sich fast genau mit den 2020-er Prognosen deckt. Und obwohl die bestehende Produktionskapazität NOCH nicht ausgeschöpft ist, ist man trotzdem im Begriff, sich weiter zu vergrößern.Halo Labs Inc. ist ein Marihuana-Verarbeiter mit Hauptsitz in Oregon (USA). Seit der Gründung des Unternehmens im April 2016 hat man dort schon über 300 Kilogramm Cannabisöle bzw. Konzentrate erzeugt und verkauft. Halo Labs hat in Oregon im Bereich der Öle und Konzentrate aus der Marihuanapflanze einen Marktanteil von über 20%. Zudem baut man auch auf 6 Hektar selbst den Rohstoff an. Dies ist zwar sehr erfreulich, aber die große Kurschance für den Investor liegt meines Erachtens in der Zukunft und in den massiven Expansionsschritten, die abgeschlossen wurden bzw. kurz vor dem Abschluss stehen.Nachdem man so überaus erfolgreich in Oregon agierte, beschloss das Management zu expandieren und das Fachwissen über die Cannabisöl- und Konzentratextrahierung in Kalifornien und Nevada einzusetzen. Dass die geschätzten 64,4 Mio. CAD Umsatz keine wohlwollende Schätzung des Unternehmenssprechers ist, sondern tatsächlich auf "Hard Facts" basiert, zeigen die Daten eindrucksvoll.In Cathedral City, in der Nähe von Palm Springs, hat Halo Labs seine erste Cannabis-Extraktionsanlage in Kalifornien in Betrieb genommen. Diese kann pro Woche bis zu 120 Kilogramm Cannabisöle und Konzentrate produzieren. Seit Jänner soll mit dieser Anlage ein Monatsumsatz von VORERST 1,6 Mio. USD und 2,3 Mio. USD (2,1 Mio. - 3 Mio. CAD) erzielt werden. Aber gibt es auch Abnehmer für diesen von Halo Labs erzeugten Rohstoff?Dieser Abnahmevertrag sieht eine Lieferung von 50-70 Kilogramm Cannabiskonzentrat pro Woche an Falcon International vor. Die Anlage kann aber noch sehr viel mehr, denn die Gesamtkapazität beläuft sich auf 120 Kilogramm pro Woche. Das bedeutet, dassmöglich ist.In Erwartung, die Produktionskapazität der Anlage voll auszuschöpfen, bereitet man eine zweite Extraktionseinrichtung vor, die im im ersten Quartal 2019 errichtet und im 2. Quartal 2019 in Betrieb gehen soll.sein, aber das Unternehmen hat noch sehr viel größere Pläne, sodass das Target sehr tiefgestapelt erscheint, denn 6 Mio. Monatsumsatz würden allein für Kalifornien einenbedeuten.In Las Vegas, in der Nähe des Flughafens, betreibt man ebenfalls einen Cannabis-Extraktionsbetrieb mit einem möglichen jährlichen Durchsatz von 45 Millionen USD (60 Mio. CAD) bei Vollauslastung.In Oregon erzeugt man Konzentrate aus der Cannabispflanze, die man verkauft und hat aber auch seine eigene Produktline auf den Markt gebracht.In Nevada ist man in der Zwischenzeit in 13 Cannabisverkaufsstellen präsent und verkauft dort drei Eigenmarken und eine in Lohnfertigung erzeugte Fremdmarke. In Kalifornien erzeugt man Cannabiskonzentrate für den Vertragspartner Falcon International und die Eigenmarken.Laut der jüngsten Unternehmenspräsentation ist man in Kanada mit einem lizenzierten Produzenten (der namentlich nicht genannt wird) im Gespräch, eine Extraktionsanlage zu errichten, wobei der Produzent den Rohstoff anliefert, der dann durch Halo verarbeitet wird. Die Profite sollen basierend auf verschiedenen Faktoren aufgeteilt werden.Für den Markt in Oregon, Kalifornien und Nevada hat Halo eine exklusive Lizenz für ein Trendprodukt, genannt TabDabs, das es dem Anwender ermöglicht, mittels eines Verdampfers den puren Wirkstoff zu inhalieren. Die genau dosierte Menge ist auf einem Keramikplättchen aufgebracht, das im Verdampfer erhitzt und so inhaliert wird.Halo unterzeichnete einen Letter Of Intent (LOI) mit Bophelo Bioscience and Wellness Pty Ltd. über die Bereitstellung von Managementdienstleistungen und Fachwissen für den Bau, die Entwicklung und den Betrieb von Cannabisanbau- und Cannabisextraktionsanlagen. Im Gegenzug erhält man nach Vertragsunterzeichnung 20% des Umsatzes von Bophelo und zusätzlich eine Lizenzgebühr von den Produkten, die dort erzeugt werden. Halo hat sich aber auch ausbedungen, dass man - insofern gewünscht - die gesamte Produktion zu marktüblichen Preisen erwerben kann.Bophelo Bioscience besitzt eine von einer begrenzten Anzahl von Lizenzen in Lesotho für den Import, den Anbau, die Herstellung und den Export von Cannabisprodukten. Bophelo Bioscience hat ein 14-Hektar-Landpaket mit einer Laufzeit von 98 Jahren gepachtet und eine Option für weitere 194 Hektar. Bophelo Bioscience erwartet 2019 die Errichtung einer 5 Hektar großen Gewächshausanlage, in der hochwertige cGAP-Cannabisprodukte zu günstigen Preisen für die Gewinnung und den Export auf internationalen Märkte angebaut werden.Lesotho war das erste afrikanische Land, das den Anbau und die Herstellung von Cannabis legalisiert und internationale Investitionen von großen Cannabis-Unternehmen wie Canopy (TSX:WEED), Aphria (TSX: APHA) und Supreme (TSX: SPX) angezogen hat.Mir gefällt das gut, dass Halo bei denals aufschneidet. Addiert man aber die möglichen Umsätze, so kommt man nicht auf die - wie vom Unternehmen geschätzt - 64,4 Mio. CAD, sondern sogar auf überSomit darf man bei dieser Aktie auf einen Kurs von 2,20 CAD im 64,4 Mio. Dollar-Szenario oder sogar auf 5,50 CAD im 160 Mio. Dollar-Szenario spekulieren (MEINUNG AUTOR).Ein tolles Unternehmen mit einem starken Fundament aus erprobter Technologie und gesunden, steigenden Umsätzen, das eine gute Chance bietet, sich vom Cannabisboom ein großes Stück abzuschneiden.Ich kann Ihnen diese Chance nur zeigen - ob Sie diese ergreifen, liegt bei Ihnen!IhrHelmut Pollinger*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren HaftungsausschlussAbonnieren Sie meinen

