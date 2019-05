Aktie im Fokus - Intel: Wenig Freude hatten die Aktionäre von Intel in den letzten ...

Wenig Freude hatten die Aktionäre von Intel in den letzten Wochen. Die Aktie fiel von ihrem Jahreshoch bei 59,59 US-Dollar am 17.04.19 deutlich zurück und schloss am Freitag bei 44,89 US-Dollar, was einem Minus von 1,41 Prozent entsprach. Nach den deutlichen Verlusten könnte die Aktie jetzt aber an einem Niveau angekommen sein, wo eine Bodenbildung möglich ist.

Im Bereich zwischen 42,04 und 44,39 US-Dollar liegen mehrere horizontale Unterstützungslinien, die einem weiteren starken Kursverfall Einhalt gebieten könnten. Auf der Oberseite könnte ein deutlicher Anstieg über 46 US-Dollar vorerst etwas Stabilisierung in den schwachen Kursverlauf der Aktie von Intel bringen.

flatex-select

Long: DE000MF1HJ00 Morgan Stanley Faktor 2 INTC

Short: DE000MF1JM52 Morgan Stanley Faktor 2 INTC

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/