flatex Morning-news DAX update: Ein uneinheitliches Bild liefern heute die wichtigen ...

Ein uneinheitliches Bild liefern heute die wichtigen asiatisch-pazifischen Aktienmärkte ab. Knapp auf der Gewinnerseite stehen der Nikkei mit 0,2 Prozent und die Börse in Seoul mit 0,1 Prozent Zuwachs. Klar im roten Bereich präsentieren sich dagegen der Hang Seng China Enterprises Index mit einem Verlust von 0,6 Prozent und der Hang Seng Index an der Börse in Hongkong mit einem Abschlag von 0,5 Prozent. Der DAX startet schwächer in den Handel, aktuell liegt der Index bei 12.198 Zählern. Besonders schwach die Aktie von Infineon mit einem Abschlag von derzeit rund 2,8 Prozent. Die US-Futures liegen mit 0,2 Prozent nur leicht im positiven Bereich.

Zur Charttechnik: Am vergangenen Freitag legte der DAX nach drei Handelstagen im Plus eine Verschnaufpause ein und schloss mit einem Abschlag von 0,58 Prozent bei 12.238,94 Punkten. Dabei notierte der Index den kompletten Handelstag in der Verlustzone. Damit dürfte die Spannung in dieser Woche steigen, für welche Richtung der Index sich mittelfristig entscheidet. Kann der DAX über das bisherige Jahreshoch 2019 bei 12.435,67 Punkten klettern, dann dürfte das wohl als klares Kaufsignal gewertet werden. Die nächste Unterstützung liegt bei 12.225 Zählern, hier verläuft der übergeordnete Abwärtstrend seit dem Rekordhoch vom Januar 2018. Weitere Unterstützungen sind die Marken 12.030, 11.930, 11.844 und die 200-Tage-Linie (EMA-Basis). Aktuell verläuft dieser für den DAX wichtige gleitende Durchschnitt bei 11.768, Tendenz steigend. Da bis zum bisherigen Jahreshoch im Vergleich zum Freitag nur knapp 197 Punkte fehlen, ist es sehr spannend zu beobachten, wie sich der Index in den nächsten Handelstagen verhält.

