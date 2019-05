Es ist fast vier Monate her, seit Altria (WKN:200417) seine große Cannabis-Wette gestartet hat. Im Dezember 2018 hat der Tabakriese verkündet, rund 1,8 Milliarden USD für eine Beteiligung von 45% am kanadischen Cannabis-Produzenten Cronos Group (WKN:A2DMQY) zu investieren. Der Deal sorgte in der Cannabisindustrie für Furore, wobei Cronos gleich einige größere Konkurrenten überholen konnte. Die Entscheidung von Altria stieß jedoch erst einmal auf viel Skepsis. Einige Analysten waren der Meinung, ...

