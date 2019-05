Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 184 Euro belassen. Renault und Peugeot hätten im April die anderen Volumenhersteller mit einem leichten Anstieg der Neuzulassungen in Europa abgehängt, schrieb Analyst François Maury in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Volkswagen habe leichte Einbußen verzeichnet./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2019 / 07:32 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2019 / 07:34 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-05-20/11:42

ISIN: DE0007664039