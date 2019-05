Charoen Pokphand, kurz CP, ist in Thailand allgegenwärtig. Der Mischkonzern des 80-jährigen Milliardärs Dhanin Chearavanont fing einst mit Saatgut und Hühnerzucht an. Heute arbeiten rund 280.000 Menschen bei CP, viele in den gut 10.000 Filialen der im Land zum Konzern gehörenden Supermarktkette 7-Eleven, auch Telekommunikationsdienstleistungen gehören längst zum Portfolio von CP. Laut Handelsblatt soll nun noch ein weiterer, milliardenschwerer Zweig dazukommen - und Siemens hat offenbar gute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...