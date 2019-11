Die beiden größten Goldminenkonzerne zusammen in einer News mit einem Junior-Produzenten, das ist selten. Der zweitgrößte Goldminenkonzern Barrick Gold (WKN: 870450) macht mit dem Konzernumbau ernst und verkauft seine australische Beteiligung an der Kalgoorlie Super Pit-Mine an das Junior-Goldminenunternehmen Saracen Mineral (WKN: A0MN37). Auch der größte Goldkonzern der Welt, Newmont Goldcorp (WKN: 853823), mischt bei der Partie mit.

Eine Transaktion mit einer so großen bedeutsamen Mine mit einer unglaublichen Historie, wie sie die Kalgoorlie Super Pit-Mine besitzt, ist nicht alltäglich. Darum will ich die Transaktion kurz beschreiben.

Mehr als 18 Mio. Goldunzen wurden von diesem westaustralischen Weltvorkommen in den letzten 30 Jahren gewonnen. Beim aktuellen Goldpreis von 1.460 US$ entspräche dies heute einem Wert von 26 Mrd. US$.

Mit weiterhin mindestens 7,3 Mio. Goldunzen an Reserven sowie wenigstens 4,4 Mio. Unzen an Ressourcen plus ungeahnter Explorationspotenziale - in einem der weltweit bedeutendsten Abbaugebiete mit historisch über 60 Mio. Goldunzen Produktion - ist auch die Zukunft gesichert.

Im Dezember werden Produktionsziele für 2020 veröffentlicht

Seit zwei Jahren läuft bei dieser Mine die Produktionsrate zwar niedriger als zuvor, weil ein Erdrutsch die Zufahrt in den Tagebau erschwerte, dennoch werden auch 2019 voraussichtlich 490.000 Unzen gefördert und ab 2020 soll die Jahresproduktion mindestens 730.000 Unzen erreichen, was dem langfristigen Durchschnitt dieser Mine entspricht.

Es wird erwartet, dass der Betreiber der Mine und Eigentümer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...