DAX und Co geraten zum Wochenstart erneut unter Druck. Die Verunsicherung der Anleger nimmt wieder zu. Neben dem Handelsstreit rückt nun das Thema Iran in den Fokus. Dieses Quintett steht im Fokus der Anleger - nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Werten? Wo liegen mögliche Kursziele? Die Antworten gibt Nebenwerte-Experte Michael Schröder im Interview mit dem AKTIONÄR-TV.

Den vollständigen Artikel lesen ...