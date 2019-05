DAX, Nikkei & Co sind freundlich in die neue Woche gestartet. Aber der Handelskonflikt zwischen den USA und China und die zunehmenden Spannungen zwischen Trump und dem Iran sorgen auch für Zurückhaltung. Denn - ein Tweet von Trump reicht um die Börsen in ordentlich Bewegung zu bringen! Cornelia Frey blickt auf den Wochenstart an den Finanzmärkten.

