QIAGEN kann sein Molekulartestsystem QIAstat-Dx früher als erwartet in den USA einführen.Die Zulassung eines Testgeräts in den USA hat zu Wochenbeginn die Aktien des Gendiagnostikspezialisten Qiagen beflügelt. Die Niederländer haben grünes Licht für einen ihrer wichtigsten Hoffnungsträger erhalten - Qiastat-Dx, ein molekulardiagnostisches Gerät zur Beurteilung von Infektionen und anderen Krankheiten.Das im MDax notierte Papier der Gesellschaft stand am späten Montagvormittag knapp ...

