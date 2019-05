Wien (www.anleihencheck.de) - Nachdem in den letzten Wochen der Primärmarkt deutlich schwächelte, gewann dieser in der letzten Woche wieder an Dynamik, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So seien in der Vorwoche EUR 36,5 Mrd. an Anleihen platziert worden, was das Mai-Niveau auf EUR 70 Mrd. bringe. Nachdem die Emissionsvolumina im März und April deutlich geringer gewesen seien als im Vorjahr, könnten im Mai 2019 durchaus mehr Emissionen begeben werden als dies im Mai 2018 (EUR 82 Mrd.) der Fall gewesen sei. Knapp die Hälfte der Emissionen der Vorwoche hätten aus dem Financial-Segment gestammt. Innerhalb dessen hätten ganz eindeutig Senior-Anleihe-Emissionen dominiert, welche für 73% des Financial-Volumens verantwortlich gewesen seien. Bei den Laufzeiten bleibe der Trend in Richtung längere Laufzeiten erhalten. So hätten knapp 43% der Emissionen eine Laufzeit von 10 Jahren und mehr und 72% der Emission hätten mindestens eine Laufzeit von 7 Jahren. Spreadseitig hätten sich die Investmentgrade EUR Credit Spreads im Wochenverlauf leicht ausgeweitet, während sich seit dem 13. Mai die High-Yield EUR Credit Spreads eingeengt hätten. (20.05.2019/alc/a/a) ...

