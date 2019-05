FRANKFURT (Dow Jones)--Qiagen kann sein Molekulartestsystem QIAstat-Dx früher als erwartet in den USA einführen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA erteilte die Marktzulassung mit einer Testreihe zur Identifikation unklarer Atemwegserkrankungen, wie das Biotechunternehmen in einer Pressemitteilung erklärte. Das entsprechende Panel könne mehr als 20 Krankheitserreger nachweisen. Qiagen schätzt den damit erreichbaren Markt in den USA auf rund 1,5 Millionen Tests jährlich. Im Zwischenbericht zum ersten Quartal war noch einer erwarteten Zulassung zur Jahresmitte die Rede gewesen. Die Diagnostikplattform gilt als einer der Hoffnungsträger für das Unternehmen.

Eine Reihe von Magen-Darm-Tests für QIAstat-Dx soll noch in diesem Jahr soll hinzukommen, später sind weitere Ziele im Bereich von Infektions- sowie Krebserkrankungen und Begleitdiagnostika geplant.

QIAstat-Dx ist seit April 2018 in Europa zugelassen. Bislang sind laut den Analysten von Bryan Garnier mehr als 300 Systeme installiert worden mit Umsätzen in Höhe von rund 7 Millionen Euro.

