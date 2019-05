Janosch film & medien AG: Dividendenvorschlag / Endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: Janosch film & medien AG / Schlagwort(e): Dividende/Jahresergebnis Janosch film & medien AG: Dividendenvorschlag / Endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 20.05.2019 / 12:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Janosch film & medien AG wird nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2018 erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte die Zahlung einer Dividende von 0,08 EUR pro Aktie bei der am 3. Juli 2019 stattfindenden Hauptversammlung vorschlagen. Die Ausschüttung erfolgt aus dem steuerlichen Einlagekonto. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von TEUR 366 (Vj. TEUR 257) erzielt. Der Umsatz betrug TEUR 765 (Vj. TEUR 587). Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis ergibt sich somit eine geringfügige Verbesserung. Der Geschäftsbericht steht in Kürze zum Download auf der Website des Unternehmens bereit. Kontakt: Hans Häge Janosch film & medien AG Oranienburger Str. 27 10117 Berlin Tel. 030 28093243 h.haege@janosch-medien.de www.janosch-medien.de 20.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Janosch film & medien AG Oranienburger Str. 27 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 / 28093243 Fax: +49 (0)30 / 28093244 E-Mail: info@janosch-medien.de Internet: www.janosch-medien.de ISIN: DE000A0XFNB0 WKN: A0XFNB Börsen: Freiverkehr in Berlin EQS News ID: 813403 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 813403 20.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A0XFNB0 AXC0133 2019-05-20/12:30