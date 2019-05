Baden-Baden (ots) -



Mehr als dreizehn Jahre stand Dieter Zetsche an der Daimler-Spitze. Er gab dem Autokonzern ein Gesicht und steuerte ihn nicht nur aus den roten Zahlen, sondern prägte auch ein neues Image - jung, dynamisch, modern. Jetzt tritt er ab und macht Platz für den Schweden Ola Källenius. Die Dokumentation "Zetsche geht - Wohin steuert Daimler?" zeigt die prägenden Momente der Zetsche-Ära: Was trieb Dieter Zetsche an und in welcher Verfassung hinterlässt er das Unternehmen? Schafft Daimler die Wende hin zur Elektromobilität und zu autonomem Fahren?



Zu sehen am 21. Mai um 21 Uhr im SWR Fernsehen. Um 22 Uhr folgt "Daimler-Boss dankt ab - Dieter Zetsche im Gespräch mit SWR Chefredakteur Fritz Frey".



