BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat einen Kommentar zu dem jüngsten Tweet von US-Präsident Donald Trump abgelehnt, in dem dieser dem Iran mit Vernichtung droht.

"Ich will das an dieser Stelle gar nicht bewerten, ich sage nur: Die Bundesregierung hat die Äußerungen aus den USA zur Kenntnis genommen, und sie kommentiert diese nicht", erklärte Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die Bundesregierung wolle keine Verschärfung der Rhetorik und sei "nicht daran interessiert, die Lage weiter zuzuspitzen".

Auch ein Sprecher des Auswärtigen Amtes betonte, die Regierung in Berlin sei "gegen verschärfende Rhetorik". Einzelne Tweets kommentiere man nicht.

Trump hatte über den Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben: "Wenn der Iran kämpfen will, wird das das offizielle Ende des Iran sein."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2019 06:06 ET (10:06 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.