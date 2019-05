Pfeiffer Vacuum Technology AG: Relationship Agreement mit der Busch Gruppe abgeschlossen DGAP-Ad-hoc: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Pfeiffer Vacuum Technology AG: Relationship Agreement mit der Busch Gruppe abgeschlossen 20.05.2019 / 12:42 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pfeiffer Vacuum Technology AG: Relationship Agreement mit der Busch Gruppe abgeschlossen Asslar, 20. Mai 2019. Die Pfeiffer Vacuum Technology AG hat heute ein Relationship Agreement zur strategischen Kooperation mit der Busch Gruppe abgeschlossen. Seit Anfang November 2018 haben die Parteien die Rahmenbedingungen für eine Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung & Entwicklung, Einkauf, IT sowie Service und Vertrieb verhandelt. Neben der operativen Zusammenarbeit sieht die Vereinbarung eine Zusammenarbeit in den Bereichen Compliance und Risikomanagement vor, um einheitliche Standards zu gewährleisten. Pfeiffer Vacuum erwartet, dass die Kooperation mit der Busch Gruppe mittelfristig jährliche Synergien im unteren zweistelligen Euro Millionenbereich ermöglichen wird. Kontakt: Pfeiffer Vacuum Technology AG Investor Relations Dinah Reiss T +49 6441 802 1346 F +49 6441 802 1365 Dinah.Reiss@pfeiffer-vacuum.de 20.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Pfeiffer Vacuum Technology AG Berliner Str. 43 35614 Asslar Deutschland Telefon: +49 6441 802-0 Fax: +49 6441 802-1365 E-Mail: info@pfeiffer-vacuum.de Internet: www.pfeiffer-vacuum.de ISIN: DE0006916604 WKN: 691660 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 813417 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 813417 20.05.2019 CET/CEST ISIN DE0006916604 AXC0135 2019-05-20/12:43