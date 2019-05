Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum und Busch Gruppe unterzeichnen strategische Kooperationsvereinbarung DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vertrag Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum und Busch Gruppe unterzeichnen strategische Kooperationsvereinbarung 20.05.2019 / 12:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMELDUNG Pfeiffer Vacuum und Busch Gruppe unterzeichnen strategische Kooperationsvereinbarung * Zusammenarbeit soll Wettbewerbsvorteile, Effizienzsteigerungen und Wachstum bringen * Kooperation umfasst Einkauf, Vertrieb und Service, Forschung & Entwicklung sowie IT * Mittelfristig jährliche Synergien im unteren zweistelligen Euro Millionenbereich erwartet Asslar, 20. Mai 2019. Die Pfeiffer Vacuum Technology AG ("Pfeiffer Vacuum"), ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen und die Busch SE ("Busch Gruppe") haben heute einen Vertrag unterzeichnet, der die künftige strategische Zusammenarbeit beider Unternehmen im Innen- und Außenverhältnis regelt. Mit dieser Vereinbarung - einem sogenannten Relationship Agreement - verfolgen beide Unternehmen das Ziel, Synergien zu heben und ihre Position im Markt für Vakuumtechnologie zu stärken. Synergien sehen die Vorstände beider Gesellschaften insbesondere in den Unternehmensfunktionen Forschung & Entwicklung, Service, IT, Vertrieb und Einkauf. Pfeiffer Vacuum erwartet, dass die Kooperation mit der Busch Gruppe mittelfristig jährliche Synergien im unteren zweistelligen Euro Millionenbereich ermöglichen wird. "Wir freuen uns, dass die im November 2018 angekündigte Möglichkeit einer Kooperation mit der Busch Gruppe nun Wirklichkeit geworden ist. Beide Unternehmen werden davon profitieren. Mit der strategischen Zusammenarbeit werden wir unsere Wettbewerbsposition im Markt für Vakuumtechnologie verbessern und die Kostenstrukturen optimieren können", kommentiert Dr. Eric Taberlet, Vorstandsvorsitzender der Pfeiffer Vacuum Technology AG, den Vertragsabschluss. Sami Busch, einer der geschäftsführenden Gesellschafter der Busch Gruppe ergänzt: "Mit der heute unterzeichneten Kooperationsvereinbarung wollen wir beiden Unternehmen ermöglichen eine breitere Produktpalette anzubieten, die Unternehmensorganisation zu verbessern und Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen. Als Familienunternehmen sehen wir uns einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung beider Unternehmen verpflichtet." Im Detail umfasst die strategische Zusammenarbeit die Entwicklung eines gemeinsamen, globalen Produktportfolios, die Nutzung von Patenten der jeweiligen anderen Vertragspartei, die Evaluierung der Möglichkeiten von Cross-Selling, die gemeinsame und optimierte Nutzung bestehender Service- und Vertriebsstrukturen sowie ein gruppenweites Pooling von Einkaufs- und IT-Kosten. Die Busch Gruppe hält über ihre Tochtergesellschaft Pangea GmbH mehr als 50 Prozent der Anteile an Pfeiffer Vacuum. Neben der operativen Zusammenarbeit sieht die Vereinbarung eine Zusammenarbeit in den Bereichen Compliance und Risikomanagement vor, um einheitliche Standards zu gewährleisten. Beide Unternehmen bleiben dabei rechtlich selbstständig. Nathalie Benedikt, CFO der Pfeiffer Vacuum Technology AG sagt: "Mit dem abgeschlossenen Vertrag haben wir eine sehr tragfähige und partnerschaftliche Lösung gefunden, welche die Marktposition von Pfeiffer Vacuum stärken wird. Zudem unterstützt die strategische Kooperation unser mittelfristiges EBIT-Margenziel von über 20 Prozent." Kontakt Pfeiffer Vacuum Technology AG Investor Relations Dinah Reiss T +49 6441 802 1346 F +49 6441 802 1365 Dinah.Reiss@pfeiffer-vacuum.de Über Pfeiffer Vacuum Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.200 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 8 Produktionsstandorte weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.com 20.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Pfeiffer Vacuum Technology AG Berliner Str. 43 35614 Asslar Deutschland Telefon: +49 6441 802-0 Fax: +49 6441 802-1365 E-Mail: info@pfeiffer-vacuum.de Internet: www.pfeiffer-vacuum.de ISIN: DE0006916604 WKN: 691660 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 813429 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 813429 20.05.2019 ISIN DE0006916604 AXC0136 2019-05-20/12:45