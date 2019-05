Die Aktienmärkte entwickelten sich in der vergangenen Woche uneinheitlich: Der DAX legte 1,5 Prozent an Wert zu, während die US-Märkte schwächelten. Rohöl hat wieder zu gelegt, Gold hat sich dagegen verbilligt. Verliert das Edelmetall weiter an Glanz?

Zusammenfassung:

"Warten". Stop-Loss wurde ausgelöst (2).

Trend und Kursziele:

Trend : ? fallend

Kursziele : moderat 1.162 USD, ambitioniert 1.013 USD

Gültig : bis Überschreiten von 1.362 (4)

