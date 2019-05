Mülheim an der Ruhr (ots) -



ALDI SÜD bringt gemeinsam mit Michelle Hunziker eine exklusive Beachwear-Kollektion auf den Markt. Ab dem 3. Juni können sich Sonnenliebhaber auf lässige Strand-Outfits der bekannten TV-Moderatorin freuen. Die Kollektion umfasst rund 40 Teile sowie Taschen, Hüte und Schuhe und ist in allen ALDI SÜD Filialen sowie bei Hofer und ALDI Suisse erhältlich.



"Die Kollektion macht einfach Lust auf Sommer und Sonne. Die bequemen und luftigen Teile sind ideal für lange Tage am Strand. Von kurzen und langen Strandkleidern, Bikinis und Badeanzügen, verschiedenen Shorts über Shirts und Tops bis hin zu Schuhen, Hüten und Taschen ist von allem und für jeden etwas dabei. Ich mag die Farben und den lässigen Look. Denn am Strand möchten wir uns doch alle wohlfühlen", beschreibt Michelle Hunziker ihre erste Beachwear-Kollektion für ALDI SÜD.



Beachwear für einen perfekten Tag am Strand



Bei der Kollektion dominieren vor allem sommerliche und helle Farben wie weiß, rosa sowie Beerentöne und auch die angesagten floralen Muster finden sich beispielsweise auf Shorts, Shirts, Kleidern und Bikinis wieder. Strandliebhaber sind tagsüber mit angenehm weichen Jerseykleidern und mit sportlichen Sweatshorts, leichten Shirts oder Tops bestens gestylt. Für das abendliche Flanieren an der Strandpromenade sind vor allem die raffiniert geschnittenen Maxikleider absolute Highlights. Auch die Jeans-Shorts sind kombiniert mit den edlen Tuniken für entspannte Sonnenuntergangs-Momente geeignet. Und sollte es doch abends etwas kühler werden, bieten lässige Sweatjacken und -pullover die nötige Wärme.



Beachwear-Kollektion zum gewohnt besten ALDI Preis



ALDI SÜD führt mit der aktuellen Kooperation mit Michelle Hunziker die Testimonial-Strategie im Textilbereich fort. Die Beachwear-Kollektion "blue motion by Michelle Hunziker" gibt es zum gewohnt besten ALDI Preis und wird von 6,99 Euro bis 14,99 Euro als Aktion am 3. Juni angeboten. Die Teile gibt es in den Größen S (36/38) bis L (44/46), die Schuhe in den Größen 37-41.



Mehr Informationen zur Zusammenarbeit von Michelle Hunziker mit ALDI SÜD gibt es in unserem Blog und auf Instagram unter hunzikerXaldisüd und beachwearbyhunziker.



