PARIS (Dow Jones)--Die Budget-Hotelkette B&B dürfte demnächst in einem Milliardendeal den Besitzer wechseln. Wie der Finanzinvestor PAI Partners mitteilte, führt er derzeit exklusive Gespräche mit Goldman Sachs über eine Transaktion. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Die Financial Times hatte zuvor aus Kreisen berichtet, dass der Wert der Transaktion bei 1,9 Milliarden Euro liegen könnte.

PAI will den Verkauf von B&B in der zweiten Jahreshälfte abschließen. Die Hotelkette betreibt rund 480 Häuser in zwölf Ländern. PAI mit Sitz in Paris hat B&B im März 2016 von Carlyle und Montefiore Investment übernommen.

May 20, 2019

